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Новый операционный блок открыли в Брестской городской больнице №1

25 февраля 2026 13:49
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На шаг впереди – теперь смогут быть брестские медики. В городской больнице №1 открыли после масштабной реконструкции операционный блок, который включает пять операционных с самым современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый операционный блок открыли в Брестской городской больнице №1-2

Общая стоимость проекта – 15 миллионов рублей – из них треть потратили на техническое переоснащение. Обновлена система медицинских газов, наркозно-дыхательная и мониторирующая аппаратура. Теперь хирурги смогут проводить операции с использованием ультразвукового и лазерного излучения, а также лапароскопически – с минимальными повреждениями для пациента. Доступность медицинской помощи изменится и качественно, и количественно. 

Новый операционный блок открыли в Брестской городской больнице №1-4

Александр Сахарук, заведующий хирургическим отделением Брестской городской больницы № 1:
Во всех наших отделениях города достаточно высокий процент лапароскопических вмешательств. Это, если брать огулом – до 50 % все операции, а по некоторым до 100 % идет. Сейчас, я думаю, мы этот процент еще увеличим. 

Новый операционный блок открыли в Брестской городской больнице №1-6

Эдуард Бабич, главный врач Брестской городской больницы № 1:
Оперблок получился современный, высокотехнологичный, новый, который имеет все оборудование, необходимое для проведения современных операций, как открытых, так и малоинвазивных.

Для оказания высокотехнологической помощи врачи прошли обучение и переподготовку как в Беларуси, так и за рубежом. Шире в больнице стали и диагностические возможности – обновили аппарат КТ, установили новый аппарат МРТ и ангиограф для кардиопомощи. Первая городская больница является межрайонным медцентром для семи ближайших районов. Доля иногородних пациентов достигает 20 %.

# Государственная политика в области здравоохранения # Учреждения здравоохранения

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