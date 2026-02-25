Новый операционный блок открыли в Брестской городской больнице №1

На шаг впереди – теперь смогут быть брестские медики. В городской больнице №1 открыли после масштабной реконструкции операционный блок, который включает пять операционных с самым современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая стоимость проекта – 15 миллионов рублей – из них треть потратили на техническое переоснащение. Обновлена система медицинских газов, наркозно-дыхательная и мониторирующая аппаратура. Теперь хирурги смогут проводить операции с использованием ультразвукового и лазерного излучения, а также лапароскопически – с минимальными повреждениями для пациента. Доступность медицинской помощи изменится и качественно, и количественно.

Александр Сахарук, заведующий хирургическим отделением Брестской городской больницы № 1: Во всех наших отделениях города достаточно высокий процент лапароскопических вмешательств. Это, если брать огулом – до 50 % все операции, а по некоторым до 100 % идет. Сейчас, я думаю, мы этот процент еще увеличим.

Эдуард Бабич, главный врач Брестской городской больницы № 1:

Оперблок получился современный, высокотехнологичный, новый, который имеет все оборудование, необходимое для проведения современных операций, как открытых, так и малоинвазивных.

Для оказания высокотехнологической помощи врачи прошли обучение и переподготовку как в Беларуси, так и за рубежом. Шире в больнице стали и диагностические возможности – обновили аппарат КТ, установили новый аппарат МРТ и ангиограф для кардиопомощи. Первая городская больница является межрайонным медцентром для семи ближайших районов. Доля иногородних пациентов достигает 20 %.