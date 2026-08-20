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Новый мост через Припять на Полесье планируют открыть к концу 2027 года

20 августа 2026 17:34
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Если нюансы торгового и бытового обслуживания белорусов на селе – это тактика, то удобное транспортное сообщение в регионах, вне всяких сомнений, вопрос стратегический. И именно в этой плоскости значение будущего объекта – нового моста, который свяжет два крупных района на Полесье – Лунинецкий и Столинский.

Сдать объект планируют к концу 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект реализуется по прямому поручению Президента. Открытие моста станет важнейшим событием для десятков тысяч человек. Удастся сэкономить десятки километров пути и отказаться от сезонности в логистике – ведь пока местные жители используют паромную переправу в теплое время года.

Амбициозная стройка – часть масштабной программы развития Припятского Полесья. 

На каком этапе работы сейчас – смотрите в видео. 

# Мосты Беларуси

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