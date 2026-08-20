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Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области

20 августа 2026 13:46
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Продвижение экологической культуры в медийном пространстве, знакомство белорусов с природными богатствами страны и способами сохранения экологии. Эти темы обсудили руководители СМИ Витебской области и представители идеологического блока на встрече с первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси Владимиром Перцовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области-2

Встреча прошла в единый день информирования. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси поставил перед региональными СМИ ряд задач: обозначить проблемные темы, найти точки роста в медиапространстве по экотематике, а главное – вести открытый диалог с аудиторией.

Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области-4

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
К сожалению, мы иногда то, что имеем, не ценим, и зачастую относимся к природе, к тому, что нас окружает с таких потребительских позиций, не понимая, что это та ценность, которую мы должны сохранить в первую очередь для будущих поколений. Мы, как руководители и как работники СМИ, должны этот нарратив через свои публикации, через какие-то игровые формы доносить до наших людей, чтобы у каждого человека сформировалось понимание, что это ценность, это ценность, которая многими утрачена, но это ценность у нас есть, мы должны ее сохранять, приумножать и оставлять нашим потомкам.

Для Витебской области тема экологии особенно актуальна. Так, в Оршанском районе местные СМИ активно сотрудничают с лесхозом и природоохранной инспекцией. Ярким примером стало открытие экологической интерактивной тропы «Бацькавы сцяжынкі». Благодаря информационной поддержке ее уже посетили тысячи человек.

Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области-6

Анастасия Турок, главный редактор «Аршанскай газеты»:
Аудитория сегодня не только в традиционных СМИ, но прежде всего в социальных сетях. Она требует новых методов и подходов для того, чтобы наш контент был конкурентоспособным, интересным, востребованным для нашей аудитории.

Забота об окружающей среде в Беларуси – часть государственной политики. И роль СМИ – не просто информировать, а формировать у жителей ответственное отношение к природе.

# СМИ Беларуси # Экология # Владимир Перцов

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