От тракторов до медицины! Какие соглашения заключили Беларусь и Мьянма на бизнес-форуме в Минске?

Промышленная кооперация, расширение торгово‑экономических связей, совместные проекты в области здравоохранения. Эти темы обсуждали во время встречи премьер‑министр Беларуси Александр Турчин и Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также в повестке были актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министр Беларуси провел встречу с Президентом Мьянмы.

Александр Турчин и Мин Аун Хлайн приняли участие в белорусско‑мьянманском бизнес‑форуме, который прошел в Минске. На его полях подписан внушительный пакет из 24 соглашений. Так, в Мьянме планируют открыть совместную обувную фабрику, наладить сборку грузовиков МАЗ и запустить проекты с холдингом «Амкодор». Также стороны договорились о поставках белорусского медоборудования. Для организации масштабных производств необходимы квалифицированные кадры. Беларусь предлагает готовить студентов из Мьянмы.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Прежде всего это те направления, которые сегодня назывались на этом форуме. Это машиностроение, это обсуждение вопросов подготовки студентов в области оптических технологий и другие, информационные и иные направления. Я думаю, что мы сегодня от подписанных документов оттолкнемся, от меморандума, и перейдем уже к конкретным соглашениям, к реализации конкретных совместных программ, чтобы можно было перейти в практическую сторону движения. В первом квартале 2027 года в Мьянме планируют запустить сборочное производство техники Минского тракторного завода. Речь идет не только о поставках деталей из нашей страны, но и об обучении мьянманских специалистов. Контракт на первую партию из 100 тракторокомплектов уже подписан.

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «МТЗ»:

Та номенклатура техники, которую мы согласовали к поставке, учитывает местные особенности – как климатические, так и особенности агротехнологий. В частности, одна из моделей тракторов, которую мы предлагаем к поставке – это трактор «Беларус-451». Это легкий трактор, предназначенный для работы на рисовых чеках, для работы в условно заболоченных условиях – в тех условиях, в которых осуществляется ведение сельского хозяйства в Мьянме на сегодняшний день. На полях форума прошли B2B‑переговоры. Участие приняли более 120 белорусских бизнесменов и 50 предпринимателей из Мьянмы. Азиатские партнеры заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере АПК, а также в поставках отечественной продукции.