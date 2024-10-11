Новый маневровый тепловоз отправился со станции «Гомель»

Парк Белорусской железной дороги обновлен. Со станции «Гомель» в торжественной обстановке в путь отправился маневровый тепловоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для стальной магистрали это знаковое событие. Ежегодно перевозятся миллионы тонн грузов и столько же пассажиров. Транспортный комплекс должен модернизироваться своевременно.

Для нашей страны это первые поставки именно такой модели. В 2023 году ее проверяли на возможность использования в сетях Белорусской железной дороги. Адаптация прошла успешно. Было решено осуществлять регулярные поставки. Три локомотива уже прибыли. Еще семь ожидаются до конца года.

Маневровый тепловоз – серьезный и надежный. Он в разы экономичнее и экологичнее своих предшественников. Ввод в эксплуатацию позволит снизить вредные выбросы в окружающую среду. Более комфортными будут и условия для работы машинистов.