Новый маневровый тепловоз отправился со станции «Гомель»

Парк Белорусской железной дороги обновлен. Со станции «Гомель» в торжественной обстановке в путь отправился маневровый тепловоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парк Белорусской железной дороги обновлен. Со станции «Гомель» в торжественной обстановке в путь отправился маневровый тепловоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для стальной магистрали это знаковое событие. Ежегодно перевозятся миллионы тонн грузов и столько же пассажиров. Транспортный комплекс должен модернизироваться своевременно.
Для нашей страны это первые поставки именно такой модели. В 2023 году ее проверяли на возможность использования в сетях Белорусской железной дороги. Адаптация прошла успешно. Было решено осуществлять регулярные поставки. Три локомотива уже прибыли. Еще семь ожидаются до конца года.
Маневровый тепловоз – серьезный и надежный. Он в разы экономичнее и экологичнее своих предшественников. Ввод в эксплуатацию позволит снизить вредные выбросы в окружающую среду. Более комфортными будут и условия для работы машинистов.
Дмитрий Тельпуховский, главный технолог локомотивного депо Гомеля:
Естественно, развитие, хорошая новая техника – это путь вперед. Поэтому хорошее впечатление, приятное событие для нас. И для депо «Гомель», и для Белорусской железной дороги.
В Гомель локомотив прибыл из Брянска. Местный машиностроительный завод – стратегический партнер БЖД. В целом локомотивостроение России представляет для нас значительный интерес.
Валерий Веренич, начальник Белорусской железной дороги:
Электропоезда пассажирские, пассажирские вагоны, это локомотивы маневрового движения, локомотивы грузового движения. Реальное взаимодействие есть и будет дальше продолжено.
Сергей Лобанов директор по продажам Брянского машиностроительного завода:
Мы, не побоюсь этого слова, братские страны, братские народы, испытываем аналогичное санкционное давление. Кто, как не мы с вами, устоим в данной ситуации. Только благодаря развитию взаимовыгодного стратегического партнерства чувство плеча даст нам шанс устоять и дальше развиваться.
Зоной обслуживания нового тепловоза станут Гомель и Могилев. Реализация проекта по обновлению подвижного состава будет продолжена. В планах на следующий год приобрести еще 30 единиц современной техники.