Акция «Марафон единства» стартовала в Беларуси

Празднично, мелодично и азартно в городе будет два дня. Организаторы подготовили немало интересного. Мурал «Будущее страны в твоих руках» будет готов уже в эту пятницу. Всем желающим открыт вход с экскурсией на местные предприятия. В неформальной обстановке с жителями и гостями города пообщаются космонавты и депутаты. А в учебных заведениях прочитают «нескучные нелекции». Ярким финальным аккордом праздника станет концертная программа «Время выбрало нас». Ожидается, что в Молодечно «Марафон единства» вовлечет 300 тысяч человек.

Павел Губко, председатель Молодечненского райисполкома: Город готов, он живет этим мероприятием. Сегодня у нас для всех блогеров, для всех гостей города предусмотрены экскурсии на наши промышленные предприятия. Все желающие смогут посетить наш Минский областной музей кукольный «Батлейка». Кроме того, предусмотрена экскурсия на наш комплекс «Вязынка», где родился народный поэт Янка Купала.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Это действительно яркий, красивый, самобытный, несмотря на то, что он такой промышленный центр, но это действительно культурный центр Минской области. Здесь сосредоточен ряд областных учреждений культуры. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь. Поэтому хочется, чтобы это был действительно грандиозный праздник, масштабный, единства, единения вокруг наших достижений, которые мы все достигли своим трудом.

Проект символично стартовал 17 сентября в знаковый праздник День народного единства. Идея масштабировать его на всю страну принадлежит Александру Лукашенко. Как заявил Президент, это будет марафон триединства традиций: национальной культуры – ее мы бережно храним и развиваем; талантов наших людей – ими славится белорусская земля; красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием.