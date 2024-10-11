Минсельхозпрод: все белорусские продовольственные хранилища проходят аттестацию

С полей в хранилища отправляется новый урожай. По данным МАРТ, утвержденных для стабфондов объемов продукции, а это более 120 тысяч тонн, хватит до конца межсезонья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача – обеспечить под полную потребность внутренний рынок. Стабилизационные фонды формируются примерно на уровне прошлого года. Будь то картофель или капуста, морковь или свекла, яблоки, лук – по каждой культуре показатели определены, но они могут изменяться в зависимости от продаж.

Иван Каскевич, начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Все хранилища, которые у нас есть, проходят аттестацию. Комиссионно проверяем камеры и простые хранилища, аттестовываем их. Благодаря этому тоже достигается определенное качество продукции, повышается конкурентоспособность и мы с удовольствием заходим на российский рынок.

Сейчас отрабатывается заключение договоров с объектами торговли, чтобы было четко понятно, кому, кто и что продает. Ориентир – минимизация импорта, насыщение рынка продукцией белорусского производства.