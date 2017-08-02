Белорусские трамваи «Чижики», самые длинные в СНГ, появятся в Санкт-Петербурге осенью

Новости Беларуси. Белорусские трамваи в Санкт-Петербурге: в северной столице России партия из шести поездов появится уже осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разработке этого городского транспорта принимали участие инженеры не только из нашей страны, но и чешские, испанские и швейцарские специалисты.