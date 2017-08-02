Белорусские трамваи «Чижики», самые длинные в СНГ, появятся в Санкт-Петербурге осенью

Новости Беларуси. Белорусские трамваи в Санкт-Петербурге: в северной столице России партия из шести поездов появится уже осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разработке этого городского транспорта принимали участие инженеры не только из нашей страны, но и чешские, испанские и швейцарские специалисты.
Все трамваи отличаются повышенной комфортностью: в салоне предусмотрен кондиционер, а для удобства пассажиров – розетки. Также в вагонах имеется система подсчета пассажиров, видеонаблюдения и информирования.
«Чижики» – такое название белорусские трамваи получили в городе на Неве – стали самыми длинными поездами в СНГ. Каждый вагон вместит в себя больше 300 пассажиров, а его длина – 34 метра.