Новый инженерно-образовательный центр открылся 21 января в БГУИР

Новости Беларуси. Готовиться к чемпионату мира по программированию белорусские студенты будут в новом инженерно-образовательном центре, который открылся 21 января в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

Все рабочие места в этом учебном классе оборудованы так называемыми «тонкими клиентами». Это специальные устройства, которые связывают компьютер с сервером и выводят всю необходимую информацию на экран.

Примечательно и то, что в «умных машинах» отсутствуют жесткие диски. Вся информация хранится в так называемом «облаке» – виртуальном винчестере. Между тем, облачные технологии стали настоящей находкой для участников чемпионата мира по программированию. Благодаря такой системе ребята смогут использовать свои наработки в любом месте и в любое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Соболь, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы можем собираться вместе, решать тренировки, потому что до этого все было как-то разрозненно.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Достаточно много информационных систем, которые мы собираемся запустить в работу. В частности, это белорусская расчетно-сервисная интегрированная система. Это универсальная система идентификации и пользования целым рядом государственных услуг.