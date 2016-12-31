Отдать долги, купить продукты и накрыть стол: чем живут белорусы за несколько часов до Нового года

Новости Беларуси. Подготовка к празднованию Нового года – дело ответственное и совсем непростое. Ведь столько всего нужно успеть. Завершить старые дела, раздать долги, купить подарки, накрыть стол. И зачастую финальные штрихи наносятся в самый последний момент. Чем живут белорусы за несколько часов до праздника и что за это время можно успеть.

Белорусы за считанные часы до Нового года спешат, летят, конечно, ведь стол праздничный не ждет, как и гости дожидаться не станут. Вкусной курицы или подарков.

Помощь скорая, правоохранители, да и службы все в ночь эту помогать нам будут. Но бег за несколько часов до курантов никто не отменял. И хорошо, если на подъеме очередном нам руку подадут. А стол сам требует и нарезку мясную, и селедку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Времени остается все меньше в этом году, но дел точно список не убавляет. Хотя оставлять не принято ни на завтра, ни на год следующий. Как и стол новогодний. Комплект у каждого свой, но успеть все позиции его озвучить и наполнить – дело целое.