Прямой эфир

«Насколько он был большой, настолько и сердце его большое было». Рыженков о лучшем спортсмене Беларуси XX века

04 сентября 2024 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этот человек навсегда останется примером мужества, стойкости и самоотдачи для всех белорусов. В Минске 4 сентября прощаются с легендарным борцом, многократным чемпионом мира и Олимпийских игр, лучшим спортсменом Беларуси XX века Александром Медведем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Насколько он был большой, настолько и сердце его большое было». Рыженков о лучшем спортсмене Беларуси XX века-2

Проводить легендарного борца в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги, спортсмены из разных стран, представители власти. Одним из первых в зал внесли венок от главы государства. Его возложил заместитель главы Администрации Президента. Выражая соболезнования родным и близким спортсмена, глава государства подчеркнул, что Александр Васильевич внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения и он навсегда останется в памяти народа как воплощение силы, мудрости и патриотизма. 

5 часов люди шли нескончаемым потоком, чтобы отдать последние почести Александру Медведю. Он был не только выдающимся спортсменом, но и человеком с большой буквы: открытым, добрым, справедливым, всегда готовым подставить плечо.

«Насколько он был большой, настолько и сердце его большое было». Рыженков о лучшем спортсмене Беларуси XX века-4

Олег Матыцин, советник председателя правительства Российской Федерации:
Это, конечно, символ нашей той эпохи, советской эпохи, мощи отечественного спорта. Но самое главное, он на протяжении всей своей жизни демонстрировал непоколебимый дух товарищества, дух патриотизма, гордости за свою Родину. Мы, люди младшего поколения, всегда учились и будем учиться.

«Насколько он был большой, настолько и сердце его большое было». Рыженков о лучшем спортсмене Беларуси XX века-6

Сажид Сажидов, министр по физической культуре и спорту Дагестана:
Это единицы людей в мире, которые выиграли три раза Олимпийские игры. Поэтому это утрата, потеря не только Беларуси, белорусской борьбы, но и всего мира. Для нас, для Республики Дагестан, он был большой личностью, большой человек. Для нас большой друг, потому что он всегда к нам приезжал в гости. Просто забиты бывали залы, приходили посмотреть на великого Медведя.

«Насколько он был большой, настолько и сердце его большое было». Рыженков о лучшем спортсмене Беларуси XX века-8

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Насколько он был большой, настолько и сердце его большое было к проблемам людей. Ушел из жизни, никогда никому не отказывал, всегда всем помогал. И до последних дней старался что-то сделать для кого-то, какие-то вопросы решить. Уже не для себя давно, а для того, чтобы мир наш был лучше.

# Некролог

Другие новости рубрики

Все новости
Новую книгу народной летописи Великой Отечественной представил Институт истории НАН
04 сентября 2024 13:55

Новую книгу народной летописи Великой Отечественной представил Институт истории НАН

Наталья Кочанова встретилась с депутатами Витебской области
04 сентября 2024 13:46

Наталья Кочанова встретилась с депутатами Витебской области

Представители АПК удостоены орденов, медалей и благодарностей Президента
04 сентября 2024 13:35

Представители АПК удостоены орденов, медалей и благодарностей Президента