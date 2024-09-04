«Насколько он был большой, настолько и сердце его большое было». Рыженков о лучшем спортсмене Беларуси XX века

Этот человек навсегда останется примером мужества, стойкости и самоотдачи для всех белорусов. В Минске 4 сентября прощаются с легендарным борцом, многократным чемпионом мира и Олимпийских игр, лучшим спортсменом Беларуси XX века Александром Медведем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводить легендарного борца в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги, спортсмены из разных стран, представители власти. Одним из первых в зал внесли венок от главы государства. Его возложил заместитель главы Администрации Президента. Выражая соболезнования родным и близким спортсмена, глава государства подчеркнул, что Александр Васильевич внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения и он навсегда останется в памяти народа как воплощение силы, мудрости и патриотизма. 5 часов люди шли нескончаемым потоком, чтобы отдать последние почести Александру Медведю. Он был не только выдающимся спортсменом, но и человеком с большой буквы: открытым, добрым, справедливым, всегда готовым подставить плечо.

Олег Матыцин, советник председателя правительства Российской Федерации:

Это, конечно, символ нашей той эпохи, советской эпохи, мощи отечественного спорта. Но самое главное, он на протяжении всей своей жизни демонстрировал непоколебимый дух товарищества, дух патриотизма, гордости за свою Родину. Мы, люди младшего поколения, всегда учились и будем учиться.

Сажид Сажидов, министр по физической культуре и спорту Дагестана:

Это единицы людей в мире, которые выиграли три раза Олимпийские игры. Поэтому это утрата, потеря не только Беларуси, белорусской борьбы, но и всего мира. Для нас, для Республики Дагестан, он был большой личностью, большой человек. Для нас большой друг, потому что он всегда к нам приезжал в гости. Просто забиты бывали залы, приходили посмотреть на великого Медведя.