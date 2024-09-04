Назад в 39-й. Выставка ко Дню народного единства открылась в Минске

Рукописные книги, редкие фото и личные воспоминания о воссоединении Беларуси. Выставку «Безназоўнае» представили в литературном музее Янки Купалы. Она приурочена ко Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция позволяет посетителям окунуться в атмосферу эпохальных событий 1939-го, когда произошло объединение белорусских земель и народа. Свидетелем и непосредственным участником Народного собрания Западной Беларуси был классик отечественной литературы Янка Купала. Рукопись его поэмы «Безназоўнае» стала главным экспонатом выставки. Она создавалась 100 лет назад, когда произошло первое укрупнение БССР. Произведения проникнуты глубоким размышлением автора над историческим прошлым и будущим родной земли и ее народа.

Мария Барткова, заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной работы Государственного литературного музея Янки Купалы:

Гэтыя падзеі адлюстраваны ў нас у стацыянарнай экспазіцыі «Шляхі», бо гэта этапны перыяд і ў творчасці Купалы, і ў лёсе краіны. Кожны год мы робім тэматычную часовую экспазіцыю адмыслова да гэтага свята. Сёлета мы зрабілі акцэнт на паэме Янкі Купалы «Безназоўная». Можна ўбачыць рукапіс гэтай паэмы, арыгінал якога захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музее літаратуры і мастацтва, а так сама кнігі з бібліятэкі Уладзіславы Францаўны Луцэвіч. Гэта паэтычныя зборнікі і дакументы тых знакавых падзей верасня-кастрычніка 1939 года.