Новую книгу народной летописи Великой Отечественной представил Институт истории НАН

На фоне непрекращающихся попыток исказить правду о прошлом сохранение исторической памяти – приоритет. 4 сентября свет увидела четвертая книга народной летописи Великой Отечественной войны. Ее презентовал Институт истории Национальной академии наук. Издание приурочили к Международному дню памяти жертв фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В книге собраны судьбы более чем 50 наших соотечественников, которые защитили мир от порабощения «коричневой чумой». Истории о родственниках и знакомых в Академию наук присылали со всей Беларуси. Новую книгу дополнили также несколькими разделами, в которых можно найти материалы ученых и рукописные воспоминания участников Великой Отечественной. Проект народной летописи работает уже около четырех с половиной лет.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Книги распродаются, издательство «Белорусская наука» издает дополнительные тиражи. А это заинтересованность людей, общества, государства. Только так мы сегодня говорим о формировании исторического мировоззрения, о формировании патриотов. Людей, которые любят свою историю, любят своих близких, родных, любят свою страну.