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Новый детский сад с бассейном появится в столичном микрорайоне «Лебяжий»

25 сентября 2019 19:54
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Новости Беларуси. Микрорайон «Лебяжий» станет больше на одно дошкольное учреждение. Новый детский сад с бассейном на улице Мястровской появится в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ориентировочно, детское учреждение примет в свои ряды 190 малышей.

Новый детский сад с бассейном появится в столичном микрорайоне «Лебяжий»-1

Напомним, Лебяжий – самый молодой микрорайон в столице. В нем сейчас работает всего несколько дошкольных учреждений. Первый детский сад здесь появился в 2015 году. Кроме дошкольного учреждения, здесь может появиться и школа на 1020 учеников. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

Новый детский сад с бассейном появится в столичном микрорайоне «Лебяжий»-4

# Детские сады в Минске # общество # Фотофакт

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