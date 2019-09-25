Людмила Макарина-Кибак: «Наш парламент признают. Мы выглядим на хорошем, высоком уровне»

Новости Беларуси. В гостях у программы Новости «24 часа» Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Тема беседы – парламентская кампания в Беларуси.
Новости Беларуси. В гостях у программы Новости «24 часа» Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Тема беседы – парламентская кампания в Беларуси.
Игорь Позняк, СТВ:
Людмила Эдуардовна, вы представитель прекрасной половины в нашем парламенте (правда, не половины, а 30 %). Сколько точно?
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
35 %.
Игорь Позняк:
На ваш взгляд, это оптимальное представительство? Или вы, как женщина, намерены побороться за своих?
Людмила Макарина-Кибак:
В принципе, это оптимальное, хорошее представительство. Но если нас будет больше, мы будем только это приветствовать.
Игорь Позняк:
Что значит женщина в парламенте? Это значит, какие законы мы будем получать?
Людмила Макарина-Кибак:
Мы будем получать, в принципе, те же законы. Но женщины, кроме того, что они работают над обычными законопроектами, они наблюдают за тем, чтобы эти законы были гендерно нейтральными, чтобы учитывалось равноправие мужчин и женщин. Хотя, если честно сказать, мы не чувствуем никакого давления над женщинами в парламенте.
Игорь Позняк:
Мы, как журналисты, очень часто сталкиваемся с такой телевизионной картинкой, например, из Украины, России, из стран Европы, когда в парламенте жаркие дискуссии, будем откровенно говорить, переходят даже в мордобой. У нас, слава Богу, всё спокойно. А дискуссии вообще бывают в Овальном зале и за его пределами?
Людмила Макарина-Кибак:
Дискуссии, как правило, бывают на стадии подготовки законопроектов, на заседаниях рабочих групп очень часто мы спорим. Конечно же, бывают дискуссии и в Овальном зале. В Овальный зал, как правило, выносятся уже практически готовые законопроекты. Поэтому у нас таких жарких дискуссий нет.
Игорь Позняк:
Каким вы видите обновленный состав нашего парламента, нижней палаты? Где тот баланс, правильное соотношение уже опытных депутатов и вновь пришедших?
Людмила Макарина-Кибак:
Мы слышали все, как Александр Григорьевич сказал, что должно быть примерно около 30 % тех, кто уже опытные парламентарии. Я считаю, что это правильно, потому что, конечно же, вначале мы учились. Все те новые, кто приходят, они, конечно, профессионалы в своем деле, в определенной какой-то отрасли. Но для того, чтобы принимать законы, все-таки надо определенное время к этому привыкнуть, поучиться.
Игорь Позняк:
Сколько сама учеба занимает, экспресс-курс парламентария?
Людмила Макарина-Кибак:
Примерно год-полтора как минимум. Надо более глубоко вникать, изучать процесс принятия законопроектов, законов.
Игорь Позняк:
Вы представляете не только белорусский парламент, но и белорусских парламентариев за рубежом, и в Союзном парламенте вы работаете. Как мы выглядим на фоне российского, европейских парламентов, учитывая тот факт, что наша независимость достаточно молода и наш парламент достаточно молодой?
Людмила Макарина-Кибак:
Мы выглядим на международном уровне точно так же, как и другие парламентарии. Поэтому, в принципе, наш парламент признают. За этот созыв мы видели, что очень часто были встречи и у нас, в Беларуси, и с европейскими парламентариями. У нас создано очень много рабочих групп, с которыми мы контактируем.
Конечно, наши коллеги по парламентскому собранию Беларуси и России. Мы тоже принимаем законопроекты, достаточно часто обсуждаем, встречаемся мы примерно один раз в месяц. Мы выглядим на хорошем, высоком уровне.
Игорь Позняк:
Законотворчество, как любой производственный процесс, в котором, нет-нет, да и может быть брак. Сталкиваетесь ли вы с браком в законотворчестве, который нам, простым белорусам, может ох как аукнуться?
Людмила Макарина-Кибак:
Наверное, нельзя сказать, что это брак. Надо всегда при принятии законов учитывать практику применения. Надо в обязательном порядке смотреть, как это будет работать. Как всегда эти дискуссии, о которых вы говорили, учитывая, что в парламенте работают профессионалы, которые все пришли из своих отраслей, мы стараемся это предусмотреть.