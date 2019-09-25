Людмила Макарина-Кибак: «Наш парламент признают. Мы выглядим на хорошем, высоком уровне»

Новости Беларуси. В гостях у программы Новости «24 часа» Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Тема беседы – парламентская кампания в Беларуси.

Игорь Позняк, СТВ:

Людмила Эдуардовна, вы представитель прекрасной половины в нашем парламенте (правда, не половины, а 30 %). Сколько точно?

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

35 %. Игорь Позняк:

На ваш взгляд, это оптимальное представительство? Или вы, как женщина, намерены побороться за своих? Людмила Макарина-Кибак:

В принципе, это оптимальное, хорошее представительство. Но если нас будет больше, мы будем только это приветствовать. «Мы не чувствуем никакого давления над женщинами в парламенте» Игорь Позняк:

Что значит женщина в парламенте? Это значит, какие законы мы будем получать? Людмила Макарина-Кибак:

Мы будем получать, в принципе, те же законы. Но женщины, кроме того, что они работают над обычными законопроектами, они наблюдают за тем, чтобы эти законы были гендерно нейтральными, чтобы учитывалось равноправие мужчин и женщин. Хотя, если честно сказать, мы не чувствуем никакого давления над женщинами в парламенте.

Игорь Позняк:

Мы, как журналисты, очень часто сталкиваемся с такой телевизионной картинкой, например, из Украины, России, из стран Европы, когда в парламенте жаркие дискуссии, будем откровенно говорить, переходят даже в мордобой. У нас, слава Богу, всё спокойно. А дискуссии вообще бывают в Овальном зале и за его пределами? Людмила Макарина-Кибак:

Дискуссии, как правило, бывают на стадии подготовки законопроектов, на заседаниях рабочих групп очень часто мы спорим. Конечно же, бывают дискуссии и в Овальном зале. В Овальный зал, как правило, выносятся уже практически готовые законопроекты. Поэтому у нас таких жарких дискуссий нет. «Должно быть примерно около 30 % тех, кто уже опытные парламентарии» Игорь Позняк:

Каким вы видите обновленный состав нашего парламента, нижней палаты? Где тот баланс, правильное соотношение уже опытных депутатов и вновь пришедших?

Людмила Макарина-Кибак:

Мы слышали все, как Александр Григорьевич сказал, что должно быть примерно около 30 % тех, кто уже опытные парламентарии. Я считаю, что это правильно, потому что, конечно же, вначале мы учились. Все те новые, кто приходят, они, конечно, профессионалы в своем деле, в определенной какой-то отрасли. Но для того, чтобы принимать законы, все-таки надо определенное время к этому привыкнуть, поучиться. Игорь Позняк:

Сколько сама учеба занимает, экспресс-курс парламентария? Людмила Макарина-Кибак:

Примерно год-полтора как минимум. Надо более глубоко вникать, изучать процесс принятия законопроектов, законов. «Наш парламент признают. Мы выглядим на хорошем, высоком уровне» Игорь Позняк:

Вы представляете не только белорусский парламент, но и белорусских парламентариев за рубежом, и в Союзном парламенте вы работаете. Как мы выглядим на фоне российского, европейских парламентов, учитывая тот факт, что наша независимость достаточно молода и наш парламент достаточно молодой?

Людмила Макарина-Кибак:

Мы выглядим на международном уровне точно так же, как и другие парламентарии. Поэтому, в принципе, наш парламент признают. За этот созыв мы видели, что очень часто были встречи и у нас, в Беларуси, и с европейскими парламентариями. У нас создано очень много рабочих групп, с которыми мы контактируем. Конечно, наши коллеги по парламентскому собранию Беларуси и России. Мы тоже принимаем законопроекты, достаточно часто обсуждаем, встречаемся мы примерно один раз в месяц. Мы выглядим на хорошем, высоком уровне. Игорь Позняк:

Законотворчество, как любой производственный процесс, в котором, нет-нет, да и может быть брак. Сталкиваетесь ли вы с браком в законотворчестве, который нам, простым белорусам, может ох как аукнуться?