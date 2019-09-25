Как стать успешной моделью Plus Size? На необычном конкурсе красоты в Минске разрушают стереотипы

А вот корреспондент Яна Шипко нашла в такой красоте связь с эпохой барокко.

Новости Беларуси. Когда размер имеет значение. Необычный конкурс красоты проходит в столице. «Мисс Беларусь Plus Size» объединяет полторы сотни девушек из всех уголков страны. Участницы всем своим видом разрушают привычные стереотипы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент: Настоящая красота измеряется не сантиметрами и килограммами – негласный девиз конкурса. Помимо впечатляющих форм жюри оценивало еще и эрудицию и таланты участниц. Победительницам предстоит стать во главе белорусского движения бодипозитива, которое набирает все больше адептов по всему миру. Вместо того, чтобы гнаться за модельными эталонами, почему бы самой не стать моделью Plus Size? При этом все участницы – поклонницы активного и здорового образа жизни. Девушки с формами знают, как любить себя, и уверенности у них можно только поучиться. Кстати, по канонам конкурса Plus Size участницы должны быть не меньше 46-го размера.

Евгения Тюленева, модель, «Вице-мисс мира Plus Size-2017»: Думаю, что и мой пример вдохновил. Думаю, девушек в мире хватает, которые вдохновляют. Я удивлена, что столько заявок поступило. Это круто! Сегодня мы посмотрим: может, половина себя переоценила, назвав себя Plus Size.

Всегда очень легко быть худой красивой. А полной, с большими и красивыми формами быть красивой намного сложней. Я благодарна богу, что мне это удается. Как-то оно само получается.

В моей жизни это первый такой авантюрный конкурс. Знакомые предложили заполнить анкету. Конечно, я согласилась. Абсолютно никак не готовилась: спонтанно, после работы приехала сюда и в такой волнительной суете пребываю.

По итогам кастинга жюри предстоит отобрать пятерку финалисток, которая представит Беларусь на Международном конкурсе «Мисс Мира Plus Size», который пройдет в 2020 году в Киеве.