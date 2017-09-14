Новый дата-центр в Минске: планируется, что комплекс уже в первые годы работы принесет минимум 2 миллиона долларов прибыли

Новости Беларуси. В Минске открыли крупнейший в Беларуси дата-центр. Это высокотехнологичная площадка предназначена для размещения серверов различных компаний и аренды виртуальных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под комплекс отведена площадь сравнимая с пятью футбольными полями и проложена сеть с рекордной скоростью – 1 терабит в секунду. Эксперты утверждают, что запуск комплекса позволит сформировать внутренний облачный рынок, экспортировать услуги за рубеж и снизить затраты государства на развитие IT-сферы.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Наличие такого рода инфраструктуры – это очень важное условие для развития так называемых больших данных. Что такое большие данные? Когда вы собираете информацию о самых разных процессах, каждый разрозненный элемент информации вам никакого большого эффекта не дает. Но как только вы собираете множество объектов, появляются уникальные возможности. Обработав эту информацию, мы получаем новые экономические сферы деятельности, новый эффект, новый практический и финансовый результат.

Сегодня Беларусь – один из европейских лидеров в области высоких технологий. В нашей стране будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии, об этом неоднократно говорил и глава государства. Во время ежегодного послания народу и парламенту Президент фактически обозначил курс на создание «IT-страны». Открытие нового дата-центра – часть этой глобальной стратегии. В Беларуси это второй подобный объект. Планируется, что комплекс уже в первые годы работы принесет минимум 2 миллиона долларов прибыли.