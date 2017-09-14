По мнению специалистов, у белорусской молодежи есть желание служить в армии, а вот здоровья не хватает

Новости Беларуси. Почти 60 лиц запаса призвали из Минской области на учение «Запад-2017». Людям обычных профессий сейчас доведется вспомнить навыки армейской службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тем временем юноши страны собираются в армию: в Беларуси проходит осенняя призывная кампания. По мнению специалистов, у молодежи есть желание служить, а вот здоровья не хватает. Почти 50 % потенциальных солдат попадают в категорию «непригодных».