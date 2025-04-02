Жительница Новогрудка хранит письмо прадеда от 9 мая 1945 года! Показываем телеграмму со Дня Победы

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

К концу войны на бланках стали изображать салюты в честь приближающегося Дня Победы. Можно сказать, что фактически тогда эти письма были своего рода открытками и на них уже отображался этот желанный День Победы над фашизмом. Одно такое письмо сквозь годы бережно хранится в семье жительницы Новогрудка Татьяна Малявской. Особые эмоции в этом памятном раритете.

Такая вот телеграмма, которая датирована именно 9 мая 1945 года. Я сейчас вам зачитаю фрагмент, это очень интересно. Лидочка, нет слов, чтобы передать тебе всю полноту счастья и радости. Это понятно без слов. Праздник Победы начался у нас сегодня на рассвете яркими разноцветными вспышками торжественного салюта. Сегодня у нас все гуляют, голова кружится от избытка радости и счастья. День солнечный, тихий и теплый. Кругом торжество. Горячо поздравляю с Победой. Ждите моего приезда. Писем можете уже не писать. Крепко целую тебя. Твой Коля.