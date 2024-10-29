13 новых световых композиций порадуют минчан в период новогодних праздников

В столице идет активная подготовка к новогодним праздникам. В 2024 году минчан и гостей столицы порадуют 13 новых световых композиций, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновленную праздничную иллюминацию установят на ключевых проспектах Минска. А также на улицах Чкалова, Красина, Свердлова, Комсомольской и площади Франциска Богушевича. Расположено будет световое оформление также в микрорайоне Минск-Мир. В освещении будут использовать слаботочные светодиодные гирлянды. Это поможет сэкономить электроэнергию, несмотря на увеличение протяженности сетей.