13 новых световых композиций порадуют минчан в период новогодних праздников

В столице идет активная подготовка к новогодним праздникам. В 2024 году минчан и гостей столицы порадуют 13 новых световых композиций, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице идет активная подготовка к новогодним праздникам. В 2024 году минчан и гостей столицы порадуют 13 новых световых композиций, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обновленную праздничную иллюминацию установят на ключевых проспектах Минска. А также на улицах Чкалова, Красина, Свердлова, Комсомольской и площади Франциска Богушевича. Расположено будет световое оформление также в микрорайоне Минск-Мир. В освещении будут использовать слаботочные светодиодные гирлянды. Это поможет сэкономить электроэнергию, несмотря на увеличение протяженности сетей.
Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Праздничная иллюминация – это украшение города, это, по сути дела, визитная карточка. Иллюминация в городе стационарная. Она имеет определенную систему управления. 13 новых объектов иллюминации появилось в городе.
Праздничная иллюминация начнет радовать минчан уже с середины декабря и продолжит освещать город вплоть до старого Нового года.