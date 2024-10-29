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13 новых световых композиций порадуют минчан в период новогодних праздников

29 октября 2024 18:40
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В столице идет активная подготовка к новогодним праздникам. В 2024 году минчан и гостей столицы порадуют 13 новых световых композиций, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

13 новых световых композиций порадуют минчан в период новогодних праздников-2

Обновленную праздничную иллюминацию установят на ключевых проспектах Минска. А также на улицах Чкалова, Красина, Свердлова, Комсомольской и площади Франциска Богушевича. Расположено будет световое оформление также в микрорайоне Минск-Мир. В освещении будут использовать слаботочные светодиодные гирлянды. Это поможет сэкономить электроэнергию, несмотря на увеличение протяженности сетей.

13 новых световых композиций порадуют минчан в период новогодних праздников-4

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Праздничная иллюминация – это украшение города, это, по сути дела, визитная карточка. Иллюминация в городе стационарная. Она имеет определенную систему управления. 13 новых объектов иллюминации появилось в городе.

Праздничная иллюминация начнет радовать минчан уже с середины декабря и продолжит освещать город вплоть до старого Нового года.

# Новый год # Славомир Гриневич

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