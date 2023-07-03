Новые жилые дома, детские сады и поликлиники. В чём плюсы жизни в молодых городах Беларуси?

Новости Беларуси. 3 июля – важнейшая дата в истории становления страны. Этот день – символ единства нашего народа, символ прогресса и перспектив. И Беларусь действительно с каждым годом развивается все более динамично, отвечая запросам времени. Свою важную роль в успешной жизни государства играют наши молодые города. Они не только вносят свой неоценимый вклад в экономический потенциал страны, но и становятся все более комфортными для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Капылович продолжит.

Выбирая, куда перевезти большую семью, Валерий Мончак рассматривал несколько вариантов. Смолевичи, Ратомка, Фаниполь. Городок в Дзержинском районе приглянулся многодетному отцу больше других. Немалую роль в этом сыграло расстояние от населенного пункта до столицы – дорога занимает всего 15 минут. Но этот факт лишь один из в копилку плюсов жизни в Фаниполе.

Валерий Мончак, житель Фаниполя:

И климатически, так как у нас дети, пятеро детей. И детям раздолье, воздух свежий, здесь без проблем. Город молодой, развивается. То есть площадки есть, инфраструктура, магазины, в принципе, в шаговой доступности.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Фаниполь встретил нас пасмурной, мокрой погодой, и это весьма символично. Говорят, дождь – к богатству. И город действительно в последние несколько лет сильно обогатился в плане инфраструктуры. Новые жилые дома, детский сад, вместительные парковки, уютные улочки и суперсовременные магазины. И это только начало. В текущем году планируют сдать спортивно-оздоровительный комплекс, а еще через несколько лет фанипольчан порадуют новой поликлиникой. Жизнь за МКАДом – в топе. Стремительно развивающийся Фаниполь – тому доказательство. Только в 2023 году уже сданы два дома, еще один на подходе. Параллельно с расширением квадратных метров растет потребность в объектах социального значения. И здесь явно предложение опережает спрос.

Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

В следующем году мы планируем ввести школу нашу с бассейнами, ну и в последующие года будут планово вводится поликлиника и школа искусств. Можно анонсировать, что мы готовимся к аукциону по размещению торгового центра. Данный объект будет реализован, я думаю, что это будет следующий год, в полной мере.

Екатерина Капылович:

Промышленный центр Смолевичского района – Жодино. Красивый, уютный, молодой. Несколько дней назад отметил свой 60-й день рождения. Сегодня это современный, динамично развивающийся город, в котором комфортно жить людям любых возрастов.

Я люблю свой город, потому что он очень красивый и уютный.

У нас много что поменялось, раньше этого не было. А сейчас вот, как видите, все аккуратненько, чистенько. Даже приятно где-то самому пройтись.

Город молодой, красивый, мне нравится. Как только приехала сюда, он мне нравился. Для семейного отдыха, мне кажется, здесь хорошо.

Жодино действительно меняется. Здоровье маленьких горожан теперь берегут в новой поликлинике. Здесь тот случай, когда можно судить по одежке – за стильным фасадом прячется современный медцентр с высокотехнологичным оборудованием. Помощь оказывают не только амбулаторно, но и на выезде – медицинский автопарк пополнился. К слову, передвигаться по городу будет комфортнее – на главных городских улицах полностью заменили асфальт. Социальную инфраструктуру тоже ждет пополнение. В ближайших планах – строительство новой школы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Город растет. В прямом смысле.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

По строительству жилья – каждый год мы вводили в среднем около 27 тысяч квадратных метров жилья. И самое главное, что мы хотели, – с разрешения главы государства отвели земли и уже сегодня строим новый девятый микрорайон. Буквально через месяц будут сданы два первых дома из 14-ти, которые планируется строить в этом микрорайоне.