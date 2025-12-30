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В Китае создали Национальный фонд по управлению венчурным капиталом

30 декабря 2025 08:30
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Поддержка для стартапов. В Китае создан Национальный фонд по управлению венчурным капиталом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае создали Национальный фонд по управлению венчурным капиталом-2

Как рассказали в Госкомитете по делам развития и реформ КНР, новая структура предназначена для привлечения крупных частных инвестиций в стартапы на ранних стадиях и в высокотехнологичные проекты, обеспечивая тем самым долгосрочное финансирование стратегических и перспективных отраслей, и помогая молодым компаниям пройти путь от идеи до ее рыночной реализации. Инициаторы создания фонда – Госкомитет по делам развития и реформ и министерство финансов КНР.

В Китае создали Национальный фонд по управлению венчурным капиталом-4

Бай Цзинъюй, директор Департамента инноваций и высоких технологий Госкомитета по делам развития и реформ КНР:
Фонд будет развиваться в сотрудничестве с различными государственными инвестиционными фондами и фондами, ориентированными на рынок, которые уже были созданы. Это позволит избежать дублирования инвестиций и не конкурировать с рынком за прибыль. Основное внимание уделяется решению проблемы нехватки долгосрочного финансирования в индустрии венчурного капитала.

В Китае создали Национальный фонд по управлению венчурным капиталом-6

Хо Фупэн, председатель Национального фонда управления венчурным капиталом:
Уже реализованы планы финансирования для первой группы из трех региональных фондов. Объем финансирования для каждого из них превысит 50 миллиардов юаней, или более 7 миллиардов долларов. При этом капитальные взносы будут предоставляться поэтапно. В настоящее время все три региональных фонда подписали соглашение о партнерстве, завершили промышленную и коммерческую регистрацию и определили первую группу из 49 субфондов и 27 проектов прямых инвестиций.

Отметим, три дочерних фонда охватывают такие ключевые области, как интегральные схемы, квантовые технологии, биомедицина, нейроинтерфейсы и аэрокосмическая промышленность. 

# Китай

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