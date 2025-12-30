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Инвестиционный рубеж в 5,5 млрд рублей в 2026-м планирует взять Могилёвская область

30 декабря 2025 08:55
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Инвестиционный рубеж в 5,5 миллиарда рублей в 2026 году планирует взять Могилевская область. Этот амбициозный план должен дать мощный импульс экономике и напрямую отразиться на доходах жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

Инвестиционный рубеж в 5,5 млрд рублей в 2026-м планирует взять Могилёвская область-2

Основной приток капитала планируется обеспечить за счет коммерческого кредитования и средств самих инвесторов. Стратегия развития сделает ставку на три ключевых направления. Во-первых, это туризм как бизнес-локомотив. Акцент смещается с социальной функции на коммерческую. Планируется расширение гостиничного фонда и модернизация санаторно-курортных учреждений, что, в свою очередь, подстегнет строительную отрасль. Среди других точек роста – импортозамещение с глубокой переработкой и инновации, включая региональные инициативы.

Инвестиционный рубеж в 5,5 млрд рублей в 2026-м планирует взять Могилёвская область-4

Елена Прудникова-Кирпиченок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Все инвестиционные инициативы у регионов есть возможность включать в региональную инициативу и кредитоваться на этих условиях. Собственно говоря, уже 26 проектов уже включены, на порядка 200 миллионов белорусских рублей. 283 рабочих места благодаря этому появятся в регионе.

На площадке свободной экономической зоны «Могилев» готовятся к реализации два крупных капиталоемких проекта. Экономический рост должен быть осязаем для каждого жителя. Ожидается, что номинальная среднемесячная заработная плата в регионе вырастет. Именно динамика зарплат и объем привлеченных инвестиций станут двумя ключевыми показателями для оценки эффективности работы председателей городских и районных исполкомов.

# Государственная социальная политика # Государственная политика в сфере инвестиций

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