Россия заявила об атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области

По его словам, Киев использовал 91 дрон дальнего действия. Все они были уничтожены. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Действия украинских властей министр назвал безрассудными и предупредил, что они не останутся без ответа. При этом, по словам Сергея Лаврова, Москва не планирует выходить из переговорного процесса с Вашингтоном. Президент США резко оценил атаку на резиденцию российского лидера заявив, что не мог предположить такие сумасшедшие действия. В свою очередь Киев категорически отрицает причастность к инциденту.