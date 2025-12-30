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Россия заявила об атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области

30 декабря 2025 08:59
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Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия заявила об атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области-2

По его словам, Киев использовал 91 дрон дальнего действия. Все они были уничтожены. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Действия украинских властей министр назвал безрассудными и предупредил, что они не останутся без ответа. При этом, по словам Сергея Лаврова, Москва не планирует выходить из переговорного процесса с Вашингтоном. Президент США резко оценил атаку на резиденцию российского лидера заявив, что не мог предположить такие сумасшедшие действия. В свою очередь Киев категорически отрицает причастность к инциденту.

# Украина # Международная политика # Россия

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