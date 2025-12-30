В Латвии завершили строительство заграждения на границе с РФ – протяженность забора составила около 280 километров. Об этом пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что полностью оснастить границу инфраструктурой планируется к концу 2026 году.

Москва неоднократно заявляла о враждебной политике прибалтийских государств. Президент Владимир Путин отметил, что русофобия существовала в регионе еще до начала конфликта в Украине. В самой Латвии усиливается политика ограничения русского языка. С января весь контент государственных СМИ будет доступен на только на латышском или языках ЕС.

В 2022 году парламент одобрил переход образования на латышский в течение трех лет, оставив русского язык только в качестве языка меньшинства. В то время почти 40% из 1,8 миллиона жителей страны являются русскоговорящими.

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