Три человека погибли при сходе снежной лавины в горах на востоке Испании. Трагедия произошла на высоте около трех тысяч метров на популярном курорте Пантикоса в Пиренеях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три человека погибли при сходе снежной лавины в горах на востоке Испании. Трагедия произошла на высоте около трех тысяч метров на популярном курорте Пантикоса в Пиренеях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туда приезжают тысячи людей заниматься горнолыжным спортом. Лавина накрыла группу туристов из шести человек. Четверо оказались под 15-метровым слоем снега. Трое погибли мгновенно, еще один получил ранения. Двое выжили. В операции по эвакуации были задействованы отряды горных спасателей и вертолеты.