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Три человека погибли при сходе снежной лавины в горах на востоке Испании

30 декабря 2025 09:00
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Три человека погибли при сходе снежной лавины в горах на востоке Испании. Трагедия произошла на высоте около трех тысяч метров на популярном курорте Пантикоса в Пиренеях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли при сходе снежной лавины в горах на востоке Испании-2

Туда приезжают тысячи людей заниматься горнолыжным спортом. Лавина накрыла группу туристов из шести человек. Четверо оказались под 15-метровым слоем снега. Трое погибли мгновенно, еще один получил ранения. Двое выжили. В операции по эвакуации были задействованы отряды горных спасателей и вертолеты.

# Испания

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