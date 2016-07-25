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25 июля – День пожарной службы Беларуси: идти сквозь дым и пламя во имя спасения

25 июля 2016 07:35
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Ровно 163 года назад, 25 июля 1853 года, в Минске появилась первая пожарная часть. Тогда штат её сотрудников состоял всего из 51 человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днём ее основания.

Сколько сегодня людей готовы идти сквозь дым и пламя во имя спасения человечества? И чего стоит эта борьба с огнём? Расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – командир отделения пожарной аварийно- спасательной части №12 МЧС города Минска – Андрей Зуев и старший инспектор центра пропаганды МЧС Минска – Карина Турбан.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Карина Турбан # Андрей Зуев

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