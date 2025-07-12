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Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов

12 июля 2025 17:18
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Ключевой этап вступительной кампании. В белорусских вузах начался основной прием документов. Подача на бюджет продлится до 17 июля, на платную форму – до 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что на первый курс зачислят свыше 48 тысяч студентов. Из них почти 32 тысячи будут учиться за бюджетные деньги. В 2025 году в вузах страны открыто около десятка новых специальностей. Например, в БГУ теперь будут готовить специалистов по взаимодействию со странами Африки.

Алины Мычко – о нюансах приемной кампании.

Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов-2

Первый день подачи документов традиционно самый многолюдный. Вчерашние школьники с папками документов – у дверей вузов с самого утра.

Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов-4

Дарья Юреня, абитуриент:
У меня 400 баллов в сумме, и я поступаю на специальность «Экономическая информатика» экономического факультета БГУ. Одно из наиболее востребованных, я считаю, и то, что включает в себя не только экономику, но еще и IT-специальность.

Чтобы избежать очередей, в этом году время посещения вуза впервые можно забронировать онлайн. Приемные комиссии работают с 9 утра до 6 вечера – без обедов, перерывов и выходных. Вузы готовы принять на бюджет 31 800 человек – на 400 больше, чем в 2024 году. Свыше 60 % мест достанется тем, в ком наша экономика нуждается сильнее всего – будущим аграриям, педагогам, медикам и инженерам.

Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов-6

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Основное требование, чтобы выпускники наших вузов были востребованы нашими предприятиями и обеспечены первым рабочим местом. Если говорить о том, какое количество мест или какие направления в большей степени у нас заполнены бюджетными местами, то это инженерные специальности. Каждый четвертый абитуриент, который будет поступать в этом году, будет поступать на инженерную специальность. Это связано с учетом развитого промышленного сектора в нашей стране.

Современный рынок труда нуждается в многопрофильных кадрах. И система образования оперативно адаптируется под запросы. Так, в этом году закрыли набор на полсотни непрофильных специальностей. Вместо этого абитуриентам предложили сразу 10 новых актуальных направлений на стыке дисциплин.

Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов-8

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Четыре новых, конечно, специальности. Мы начинаем набор. Это и 4,5 года обучения на специальности «Африканистика» на факультете международных отношений. Это и компьютерное моделирование, разработка веб-приложений, интеллектуальная электроника.

У абитуриентов, желающих поступить на бюджет, есть 6 дней, чтобы подать документы. На некоторые специальности сельскохозяйственного и силового блоков – сроки чуть дольше. В Институте пограничной службы, к примеру, абитуриентов ждут по 19 июля включительно.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Новые правила приема в вузы и ссузы # Андрей Король # Сергей Пищов

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