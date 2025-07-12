Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов

Ключевой этап вступительной кампании. В белорусских вузах начался основной прием документов. Подача на бюджет продлится до 17 июля, на платную форму – до 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что на первый курс зачислят свыше 48 тысяч студентов. Из них почти 32 тысячи будут учиться за бюджетные деньги. В 2025 году в вузах страны открыто около десятка новых специальностей. Например, в БГУ теперь будут готовить специалистов по взаимодействию со странами Африки. Алины Мычко – о нюансах приемной кампании.

Первый день подачи документов традиционно самый многолюдный. Вчерашние школьники с папками документов – у дверей вузов с самого утра.

Дарья Юреня, абитуриент:

У меня 400 баллов в сумме, и я поступаю на специальность «Экономическая информатика» экономического факультета БГУ. Одно из наиболее востребованных, я считаю, и то, что включает в себя не только экономику, но еще и IT-специальность. Чтобы избежать очередей, в этом году время посещения вуза впервые можно забронировать онлайн. Приемные комиссии работают с 9 утра до 6 вечера – без обедов, перерывов и выходных. Вузы готовы принять на бюджет 31 800 человек – на 400 больше, чем в 2024 году. Свыше 60 % мест достанется тем, в ком наша экономика нуждается сильнее всего – будущим аграриям, педагогам, медикам и инженерам.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Основное требование, чтобы выпускники наших вузов были востребованы нашими предприятиями и обеспечены первым рабочим местом. Если говорить о том, какое количество мест или какие направления в большей степени у нас заполнены бюджетными местами, то это инженерные специальности. Каждый четвертый абитуриент, который будет поступать в этом году, будет поступать на инженерную специальность. Это связано с учетом развитого промышленного сектора в нашей стране. Современный рынок труда нуждается в многопрофильных кадрах. И система образования оперативно адаптируется под запросы. Так, в этом году закрыли набор на полсотни непрофильных специальностей. Вместо этого абитуриентам предложили сразу 10 новых актуальных направлений на стыке дисциплин.