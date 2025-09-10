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Мёртвый беженец обнаружен недалеко от литовского Марцинкониса

10 сентября 2025 08:16
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Литовские репрессии над беженцами в белорусском приграничье не останавливаются. Очередная жертва антимиграционной политики Вильнюса найдена недалеко от литовского Марцинкониса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личность и обстоятельства гибели 40-летнего мужчины пока не установлены. Безразличие прибалтийских подразделений возле границы подтверждает литовская организация, которая занимается поддержкой мигрантов. Недавно она передала пограничникам информацию о трех обнаруженных в лесу гражданах Ирана. Но военные сообщили, что координаты якобы ложные, и предложили искать их самостоятельно.

# Международная политика

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