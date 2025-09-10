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Визит группы дружбы парламента Алжира в Беларусь продлится до 13 сентября

10 сентября 2025 08:15
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Международные связи укрепляют парламентарии. 10 сентября начнется визит в Беларусь делегации группы дружбы Национального народного собрания парламента Алжира. Он продолжится по 13 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее время белорусско-алжирские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество между странами продолжает укрепляться. У Алжира есть интерес к нашему опыту развития агросектора. Минск готов помочь в реализации инициатив по выходу на самообеспечение продуктами питания, а также в других отраслях.

Напомним, в Национальном собрании созданы группы дружбы по конкретным странам и регионам. Развитию контактов с партнерами за рубежом депутаты уделяют особое внимание. В ближайшее время готовятся визиты в Беларусь группы дружбы парламентариев Турции и Вьетнама.

# Международное сотрудничество

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