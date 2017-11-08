«И на небольших квадратах можно создать уют»: в Минске растет спрос на квартиры-студии и «евродвушки»

Новости Беларуси. Жилье, оптимальное по цене и размерам. В столице растет спрос на компактную недвижимость, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все чаще застройщики предлагают будущим новоселам квартиры-студии в 25 квадратных метров и так называемые «евродвушки», когда на месте предполагаемой кухни организуется полноценная спальня, а небольшая кухонная зона выделяется в составе гостиной.