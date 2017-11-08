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«И на небольших квадратах можно создать уют»: в Минске растет спрос на квартиры-студии и «евродвушки»

08 ноября 2017 20:53
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Новости Беларуси. Жилье, оптимальное по цене и размерам. В столице растет спрос на компактную недвижимость, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«И на небольших квадратах можно создать уют»: в Минске растет спрос на квартиры-студии и «евродвушки» -1

Все чаще застройщики предлагают будущим новоселам квартиры-студии в 25 квадратных метров и так называемые «евродвушки», когда на месте предполагаемой кухни организуется полноценная спальня, а небольшая кухонная зона выделяется в составе гостиной.

Историю одной семьи, купившей такую недвижимость, и другие интересные подробности смотрите в нашем сюжете.

«И на небольших квадратах можно создать уют»: в Минске растет спрос на квартиры-студии и «евродвушки» -4

# Недвижимость # общество # Фотофакт

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