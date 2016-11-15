Новые рабочие места: в Логойске к 2017 году планируют достроить фармацевтический завод

Новости Беларуси. В Логойском районе на финишную прямую выходит реализацию проекта по строительству фармацевтического предприятия.

Завершить проект предполагают в 2017 году, сегодня идет сертификация.

Это предприятие станет третьим по счету фармацевтическим в районе. Между тем за последние годы в Логойском районе реализован ряд важных инвестпроектов, которые вносят значительный вклад в экономику не только района, но и области в целом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В плане новых свершений 2016 год также стал для Логойского района знаковым.

Лиана Хмурович, заместитель по экономике председателя Лагойского райисполкома:

Достаточно интересные проекты в этом году завершаются. Один уже полностью завершился: строительство завода по производству телескопических тележек для лесозаготовительной техники. Тоже достаточно интересное предприятие – они нам дают достаточно большой процент экспорта услуг. Они работают на территории Республики Беларусь, они работают с финнами.

И буквально сегодня подписали акт ввода (наконец-то – с 2012 года шло строительство) завола по производству фильтров для промышленных кондиционеров.

Тоже большое предприятие, будет создано около 50 рабочих мест.

Я хочу сказать, что у нас в районе по итогам 2015 года