Новые рабочие места: в Логойске к 2017 году планируют достроить фармацевтический завод

Новости Беларуси. В Логойском районе на финишную прямую выходит реализацию проекта по строительству фармацевтического предприятия.
Завершить проект предполагают в 2017 году, сегодня идет сертификация.
Это предприятие станет третьим по счету фармацевтическим в районе. Между тем за последние годы в Логойском районе реализован ряд важных инвестпроектов, которые вносят значительный вклад в экономику не только района, но и области в целом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В плане новых свершений 2016 год также стал для Логойского района знаковым.
Лиана Хмурович, заместитель по экономике председателя Лагойского райисполкома:
Достаточно интересные проекты в этом году завершаются. Один уже полностью завершился: строительство завода по производству телескопических тележек для лесозаготовительной техники. Тоже достаточно интересное предприятие – они нам дают достаточно большой процент экспорта услуг. Они работают на территории Республики Беларусь, они работают с финнами.
И буквально сегодня подписали акт ввода (наконец-то – с 2012 года шло строительство) завола по производству фильтров для промышленных кондиционеров.
Тоже большое предприятие, будет создано около 50 рабочих мест.
Я хочу сказать, что у нас в районе по итогам 2015 года
более 60% поступления налогов в бюджет были от малого и среднего бизнеса.