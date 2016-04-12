Прямой эфир

Новые пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля

12 апреля 2016 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в Таможенном комитете страны.

Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составит 22 евро в месяц. А масса – 10 килограммов. Это предусматривает Указ Президента, который был подписан в феврале.

В документе также определено, что в случае ввоза товаров в Беларусь чаще одного раза в три месяца вещи стоимостью свыше 300 евро и весом более 20 кило не будут относиться к товарам для личного пользования. При этом нормы беспошлинного ввоза посылок стоимостью в полторы тысячи евро и 50 кило продолжают действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Орловский, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Уменьшение нормы беспошлинного ввоза, в первую очередь, направлено на противодействие ввоза таким образом товаров беспошлинно - под видом товаров для личного пользования - и использования в коммерческих целях для продажи.

Читайте также: Покупки в «дьюти-фри» включат в лимитируемую сумму: разъяснения ГТК по поводу новых правил ввоза товаров

 

# общество # Граница # Владимир Орловский

Другие новости рубрики

Все новости
Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры
12 апреля 2016 09:49

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры

Запуск ракеты в Гродно
12 апреля 2016 09:39

Запуск ракеты в Гродно

Новый законопроект об обращении с животными принимают в Беларуси
12 апреля 2016 08:09

Новый законопроект об обращении с животными принимают в Беларуси