Новые пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля

Новости Беларуси. Пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в Таможенном комитете страны.

Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составит 22 евро в месяц. А масса – 10 килограммов. Это предусматривает Указ Президента, который был подписан в феврале.

В документе также определено, что в случае ввоза товаров в Беларусь чаще одного раза в три месяца вещи стоимостью свыше 300 евро и весом более 20 кило не будут относиться к товарам для личного пользования. При этом нормы беспошлинного ввоза посылок стоимостью в полторы тысячи евро и 50 кило продолжают действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Орловский, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Уменьшение нормы беспошлинного ввоза, в первую очередь, направлено на противодействие ввоза таким образом товаров беспошлинно - под видом товаров для личного пользования - и использования в коммерческих целях для продажи.