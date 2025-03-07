Новые кабинеты, стадион, творческие студии – побывали в новом здании минской гимназии № 42

Задорно начинаются уроки у первоклассников 42-й столичной гимназии. В расписании обучение и письмо. Осталось научиться выводить последнюю букву алфавита. Кстати, для учреждения образования эти малыши дебютанты. Своя начальная школа появилась здесь впервые. Раньше набирать первоклассников из-за стесненных условий не было возможности, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Рудая, учитель начальных классов минской гимназии № 42 имени Ж. И. Алферова:

Созданы очень хорошие комфортные условия в гимназии. Благодаря тому, что мы полностью оснащены, у нас вся аппаратура, вся техника, очень просторное помещение. Процесс адаптации первоклашек прошел даже, можно сказать, незаметно. Они полностью влились в работу, уже мы научились и читать, и писать.

Раньше гимназия располагалась на Комсомольской улице и теснилась в одном здании с юридическим колледжем БГУ. Однако администрация Центрального района решила, что у учреждения образования должно быть свое современное здание. Так в этом учебном году стены приняли новоселов.