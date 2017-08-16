Минжилкомхоз о жилищных субсидиях: Время показало, что тарифы у нас невысокие, население способно оплачивать
Новости Беларуси. Безналичные жилищные субсидии в первом полугодии 2017 получили 11 тысяч белорусов. Общая сумма поддержки составила 330 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система субсидий была введена в Беларуси осенью 2016 года.
Помощь оказывается семьям, где оплата услуг ЖКХ превышает установленный процент от совокупного дохода. Для горожан это расходы более 20 %, для сельской местности – 15 %.
Дмитрий Казановский, начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
До 15 рублей получили порядка 60 % из этих 11 тысяч, выше 15 рублей – остальные граждане. Время показало, что, действительно, тарифы у нас невысокие, население способно оплачивать жилищно-коммунальные услуги без привлечения этих безналичных жилищных субсидий.
Все-таки 11 тысяч человек – это совсем невысокая цифра.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства продолжает совершенствовать работу с обращениями граждан. Только за первое полугодие количество последних снизилось почти на 20 %. Такая динамика, по оценке ведомства, является показателем качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Сегодня около половины обращений относятся к разряду получения консультаций либо разъяснений.
Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и средств массовой информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства:
Сегодня наши эксплуатирующие организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, обязаны рассмотреть претензию потребителя, которая поступает на жилищно-коммунальные услуги в течение суток. В течении суток они должны принять меры, отреагировать.
Отмечу, что в случае аварийной ситуации аварийная бригада в любой уголок нашей страны должна прибыть не позже чем в течение 30 минут.
Для обеспечения надлежащего качества услуг сегодня успешно функционирует единая диспетчерская служба 115. Система работает в Минске, Витебске, а также фактически действует в Борисове. Служба 115 должна появиться во всех областных и районных центрах Беларуси.