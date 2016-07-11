Новые базовые учебники обсуждают в Минске: как пособия будут мотивировать школьников к учебе?

Новости Беларуси. Просто, понятно, а главное практично. Новые базовые учебники готовят к новому учебному году. Пособия с задачами по точным предметам и упражнениями по гуманитарным будут с уменьшенным количеством теории и больше привязаны к практике. Также учебники свяжут между собой. Согласно новым планам, перекликающиеся темы по физике, химии, математике школьники будут изучать в одно время, чтобы лучше закрепить материал. Обо всем подробнее – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная лексика, непонятная терминология, скучная форма самой книги. Набившие оскомину недостатки нынешних учебников школьники и родители перечисляют без труда. Замечания пособиям делают и учителя. Между предметами нет согласованности, – в голос заявляют преподаватели.

Александр Фельдман, учитель математики средней школы №19 Минска:

На уроках физики нужны начала математического анализа, а по алгебре они еще не пройдены.

Эти недостатки обещают исправить новые учебники. Программы по смежным предметам свяжут между собой. Чтобы не было путаницы, перекликающиеся темы по языкам или, например, по точным наукам будут проходить одновременно.

Анастасия Винчо, СТВ:

В моих руках оригинал-макет нового учебника по Всемирной истории. В 6-ом классе ребята изучают период Средних веков. Из нововведений – навигация по образовательным ресурсам. В каждом параграфе будут стоять ссылки на электронные порталы, хрестоматии или исторические карты.

По сути, это возможность углубить и расширить знания по предмету. Но только, если школьник сам того хочет. По заверениям авторов, в учебниках не будет лишней, то есть второстепенной информации. Это базовая книга, суть которой, в первую очередь, с предметом познакомить, но не нагружать.

Валентина Гинчук, заместитель директора Национального института образования по научно-методической работе:

Роль учителя-практика в составе авторского коллектива заключается как раз в том, чтобы адаптировать изложение учебного материала к возрастным особенностям учащихся.

Учебная литература будет обновляться поэтапно. В предстоящем учебном году в распоряжение школьников предоставят 9 новых книг. К слову, упор делают не только на содержание, что безусловно важно, но и на внешней форме самой книги. Яркая верстка, обилие тематических картин, схематичная подача материала – в тренде этого года.

Елена Парахневич, ведущий редактор издательства:

Учебное пособие, учебник – это книга со всеми вытекающими отсюда задачами: быть интересной, яркой, красивой, запоминающейся.

У каждого учебника есть свой срок годности, который зависит от количества часов предмета в неделю. Так, букварь начальной школы обновляют раз в три года, математику – в 4, а норма на пособие по информатике – 6 лет. Правда, за такое время технический прогресс явно уходит за рамки содержания. Исключение из правил, пожалуй, сделают: учебник думают начать обновлять чаще.

Обновленные же сегодня книги оценят в будущем учебном году.