Новые архитектурные формы и цветочные конструкции с автоматическим поливом украсят улицы Минска

Новости Беларуси. Новые архитектурные формы и современные цветочные конструкции с автоматическим поливом украсят столичные улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Какие подходы будут применять для оформления в следующем теплом сезоне, рассказали в Мингорисполкоме.

Проекты по озеленению разработаны для каждого района. Так, на тротуарах вдоль проспекта Победителей появятся парклеты. Это своеобразные городские оазисы. А если точнее – компактные зоны отдыха, украшенные растениями. К слову, в цветочном оформлении станет больше многолетников. Кроме хризантем, добавят новые виды цветов. А памятные объекты украсят розами. Их высадят около 15 тысяч.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Мы посещаем все различные выставки. Совсем недавно были в Нижнем Новгороде, предстоящая командировка у нас будет в Китай. Соответственно, все вот эти идеи мы черпаем из соседних стран. Кроме того, у нас есть ландшафтная группа – это не только ландшафтный дизайнер, но и архитекторы. Я считаю, что ландшафт не должен стоять на месте, его нужно развивать.