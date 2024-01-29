Новую экипировку разработали для спасателей МЧС. Её можно использовать даже в условиях экстремальных температур

Новости Беларуси. Сразу два вида новой экипировки разработали для спасателей МЧС. Первая предназначена для тушения лесных пожаров. Вторая позволяет работать в условиях экстремальных температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевая одежда изготовлена из высококачественных материалов и прошла все этапы тестирования. Проверяют изделия на специальном испытательном полигоне. Он создан на базе НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций. Сейчас здесь разрабатывают и совершенствуют экипировку спасателей, обувь и средства индивидуальной защиты.