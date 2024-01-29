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Новую экипировку разработали для спасателей МЧС. Её можно использовать даже в условиях экстремальных температур

29 января 2024 07:42
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Новости Беларуси. Сразу два вида новой экипировки разработали для спасателей МЧС. Первая предназначена для тушения лесных пожаров. Вторая позволяет работать в условиях экстремальных температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевая одежда изготовлена из высококачественных материалов и прошла все этапы тестирования. Проверяют изделия на специальном испытательном полигоне. Он создан на базе НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций. Сейчас здесь разрабатывают и совершенствуют экипировку спасателей, обувь и средства индивидуальной защиты.

Новую экипировку разработали для спасателей МЧС. Её можно использовать даже в условиях экстремальных температур-1

Андрей Старовойтов, начальник Научно-исследовательского центра в области ликвидации чрезвычайных ситуаций НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси:
На испытательном полигоне создана лаборатория по испытанию средств индивидуальной защиты. В данной лаборатории мы проводим комплекс испытаний на испытательных установках по определению огнестойкости, термостойкости, термотемпературостойкости и устойчивости к воздействию теплового потока средствами защиты материалов, которые используют для ее изготовления.

Новую экипировку разработали для спасателей МЧС. Её можно использовать даже в условиях экстремальных температур-4

Юрий Иванов, первый заместитель начальника НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси:
Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем пожарной безопасности сегодня является головной в стране организацией, которая решает научно-технические вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основными направлениями научной деятельности института являются разработка и постановка на производство экипировки пожарных спасателей, аварийно-спасательной техники, средств спасения.

Новую экипировку разработали для спасателей МЧС. Её можно использовать даже в условиях экстремальных температур-7

Благодаря разработкам сотрудников института в арсенале белорусских спасателей экипировка отечественного производства. По многим характеристикам она превосходит зарубежные аналоги.

# МЧС Беларуси # общество # Андрей Старовойтов # Юрий Иванов

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