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Академии управления при Президенте Беларуси исполнилось 33 года

29 января 2024 07:06
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Президентской Академии сегодня 33 года. 29 января 1991-го – день образования Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее летописи немало страниц, наполненных событиями и достижениями. Это уникальное учреждение образования с честью несет высокий – Президентский – статус.

Академии управления при Президенте Беларуси исполнилось 33 года-1

Академия хорошо известна в стране и за рубежом качеством подготовки управленческих кадров. Подход к практикоориентированному образовательному процессу здесь творческий и инновационный. Вуз является признанным научным и экспертным центром. Гордость Академии управления ее выпускники: успешные руководители, квалифицированные специалисты, в арсенале которых знания и компетенции, позволяющие принимать грамотные управленческие решения в интересах Беларуси.

# Образование в Беларуси # общество

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