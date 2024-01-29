Академии управления при Президенте Беларуси исполнилось 33 года

Президентской Академии сегодня 33 года. 29 января 1991-го – день образования Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее летописи немало страниц, наполненных событиями и достижениями. Это уникальное учреждение образования с честью несет высокий – Президентский – статус.

Академия хорошо известна в стране и за рубежом качеством подготовки управленческих кадров. Подход к практикоориентированному образовательному процессу здесь творческий и инновационный. Вуз является признанным научным и экспертным центром. Гордость Академии управления ее выпускники: успешные руководители, квалифицированные специалисты, в арсенале которых знания и компетенции, позволяющие принимать грамотные управленческие решения в интересах Беларуси.