Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно

Новости Беларуси. На неделе Президент подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс. В СМИ об этом говорили подробно, но давайте еще раз об основных новациях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Одно из самых ожидаемых изменений касается контрактной формы найма. Изменены подходы к продлению контрактов с добросовестными работниками. При устройстве на предприятие контракт может быть заключен минимум на год. Если спустя это время работник не нарушал трудовую дисциплину, готов продлить контракт, и наниматель тоже в этом заинтересован, то срок продления должен быть до истечения максимального – 5 лет. Чтобы было понятнее: если по новому контракту вы отработали год и не нарушали трудовую дисциплину, согласны продолжать работать и наниматель не против этого, то он обязан продлить срок действия контракта на четыре года. Если изначально контракт заключался на два года, тогда продление на три. То есть в сумме должно получиться пять. Но главное: в новой редакции кодекса сохраняется основной принцип – свобода заключения контракта и трудового договора. Хотите – заключайте, хотите – нет. Хотите – продляйте, хотите – нет. Хотите, продляйте на четыре, хотите – на три, два или один год. Тут все зависит от того, как договоритесь с нанимателем.

Важным является и узаконивание дистанционной работы. Но здесь главное не путать с фрилансом. Дистанционные работники не находятся там, где их наниматель, но они связаны с ним продолжительными официально оформленными трудовыми отношениями. А фрилансеры – самозанятые люди, которые выполняют разовые заказы за оплату и никому не подчиняется. Так вот, теперь работники, которые трудятся в мобильном режиме, имеют такие же права и обязанности, как и трудящиеся в офисах. Но, опять-таки, по договоренности с нанимателем.

Нововведения для мам и пап. После вступления изменений в силу женщины, у которых есть дети до трех лет, смогут ездить в командировки, работать в выходные и праздничные дни, а также брать сверхурочную работу.

И, пожалуй, один из самых обсуждаемых пунктов: отцы и отчимы смогут требовать неоплачиваемый декретный отпуск сроком до 14 дней. Его можно будет взять в любой момент, пока ребенку не исполнится полгода. В обществе обсуждается в основном срок отпуска и почему он без сохранения зарплаты. Здесь надо понимать: вот такие условия гарантирует государство. Но никто не запрещает нанимателю прописать в коллективном договоре и любое количество дней, и то, будут они оплачиваться, и если да, то как. Здесь важную роль могут сыграть профсоюзы.