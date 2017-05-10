Новость дня: из-за холодов в Минске пока не будут отключать горячую воду

Новости Беларуси. Пока белорусы мечтают о тепле, коммунальщики ждут отмашки. Уже в мае теплосети начинают готовить к работе в осенне-зимний период. Начать отключать горячую воду в Минске должны были именно 10 мая. Но так не поступят. Решение несколько часов назад прияли в столичной мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение в Мингорисполкома скорректировать графики отключения воды в городе Минске. В ближайшие сутки-двое точно отключать горячую воду не будут, дальше будем смотреть за погодой. Там, где с утра отключили горячее водоснабжение по технической возможности, там, где получилось быстро восстановить систему теплоснабжения, уже подключено горячее водоснабжение. Там, где есть определенные сложности, будет подключено до конца текущих суток.