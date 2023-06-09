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Новополоцку – 65 лет. Какие подарки получили жители к юбилею города?

09 июня 2023 16:44
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Новости Беларуси. Новополоцк отмечает 65-летие со дня основания. В юбилейной программе не только праздничные мероприятия, но и открытие важных социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новополоцку – 65 лет. Какие подарки получили жители к юбилею города?-1

По новому адресу разместился центр раннего вмешательства. Теперь он функционирует на базе Детской центральной поликлиники. Читайте здесь.

Новополоцку – 65 лет. Какие подарки получили жители к юбилею города?-4

Благодарили за подарки и детишки из новополоцкого социально-педагогического центра. Здесь появилась комната социальной адаптации и восстановления семей. Это еще одна возможность родителям и детям стать ближе друг к другу. Через, казалось бы, простые вещи: совместное чаепитие или даже просмотр телевизора. В комнате постарались создать атмосферу домашнего уюта.

Новополоцку – 65 лет. Какие подарки получили жители к юбилею города?-7

Геннадий Булах, директор новополоцкого социально-педагогического центра:
В настоящее время в нашем центре находятся 10 детей, большая часть из них – достаточно длительный период времени, до 6 месяцев. И когда мы детей в первый раз завели в эту комнату, у них просто горели глаза, они все хотели потрогать, включить, что-то сделать, приготовить. Даже немножко приходилось их сдерживать. Эмоции детей переполняли.

Новополоцку – 65 лет. Какие подарки получили жители к юбилею города?-10

Насыщенным ожидается и завтрашний день в Новополоцке. Шествие трудовых коллективов, байкер-шоу и многое другое, что не оставит без эмоций и впечатлений жителей и гостей города.

# Праздничные даты # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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