Новополоцку – 65 лет. Какие подарки получили жители к юбилею города?

Новости Беларуси. Новополоцк отмечает 65-летие со дня основания. В юбилейной программе не только праздничные мероприятия, но и открытие важных социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новому адресу разместился центр раннего вмешательства. Теперь он функционирует на базе Детской центральной поликлиники. Читайте здесь.

Благодарили за подарки и детишки из новополоцкого социально-педагогического центра. Здесь появилась комната социальной адаптации и восстановления семей. Это еще одна возможность родителям и детям стать ближе друг к другу. Через, казалось бы, простые вещи: совместное чаепитие или даже просмотр телевизора. В комнате постарались создать атмосферу домашнего уюта.

Геннадий Булах, директор новополоцкого социально-педагогического центра:

В настоящее время в нашем центре находятся 10 детей, большая часть из них – достаточно длительный период времени, до 6 месяцев. И когда мы детей в первый раз завели в эту комнату, у них просто горели глаза, они все хотели потрогать, включить, что-то сделать, приготовить. Даже немножко приходилось их сдерживать. Эмоции детей переполняли.