Центр раннего вмешательства открыли в Новополоцке

Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси – Новополоцк – отмечает юбилей. Промышленному и культурному центру – 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и принято, в свой день рождения город и его жители принимают подарки. Так, центр раннего вмешательства переехал в Детскую центральную поликлинику. Специализированную помощь здесь будут получать малыши с нарушениями в развитии. Под наблюдением врачей будут находиться дети с рождения и до трех лет. В центре с ними будут работать дефектологи, психологи, кардиологи и другие специалисты. Сегодня под опекой сотрудников 80 маленьких жителей Новополоцка.

Юлия Катушенок, заместитель главного врача Новополоцкой центральной городской больницы:

Центр функционирует в Новополоцке с конца 2019 года, и есть у нас определенный опыт и наработки. Но теперь он обрел свое место, отдельный кабинет и просторные площади, дополнительное оборудование, что значительно скажется на эффективности его работы. Потому что правильно: дети – наше будущее, и, вкладывая в детей, мы вкладываем в здоровье нашей нации.