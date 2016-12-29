Новогодняя иллюминация в Бресте: ёлка-ракета, снеговики-инопланетяне, красочные снегири – новые арт-объекты города

Один из самых древних городов Беларуси Брест ещё в середине декабря примерил праздничную иллюминацию. Город юго-запада страны превратился в волшебное царство. Ёлка-ракета приземлилась на бульваре Космонавтов, а неподалеку от неё и снеговики-инопланетяне на новогодней летающей тарелке.



Нельзя обойти вниманием и огромную дизайнерскую ёлку возле одного из городских универмагов. Она искрится, как самая настоящая новогодняя красавица, но при этом ни одна хвойная обитательница леса не пострадала. Рядом с ёлкой порхают красочные бабочки.

Деревья-одуванчики, праздничный каштан, вечерняя пешеходная улица Советская завораживает горожан. В этом году организаторы сделали акцент на новые арт-объекты. Уже знакомая и полюбившаяся брестчанам иллюминация задействована.