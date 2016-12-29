Прямой эфир

Новогодняя иллюминация в Бресте: ёлка-ракета, снеговики-инопланетяне, красочные снегири – новые арт-объекты города

29 декабря 2016 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один из самых древних городов Беларуси Брест ещё в середине декабря примерил праздничную иллюминацию. Город юго-запада страны превратился в волшебное царство. Ёлка-ракета приземлилась на бульваре Космонавтов, а неподалеку от неё и снеговики-инопланетяне на новогодней летающей тарелке.

Новогодняя иллюминация в Бресте: ёлка-ракета, снеговики-инопланетяне, красочные снегири – новые арт-объекты города-1


Нельзя обойти вниманием и огромную дизайнерскую ёлку возле одного из городских универмагов. Она искрится, как самая настоящая новогодняя красавица, но при этом ни одна хвойная обитательница леса не пострадала. Рядом с ёлкой порхают красочные бабочки.

Деревья-одуванчики, праздничный каштан, вечерняя пешеходная улица Советская завораживает горожан. В этом году организаторы сделали акцент на новые арт-объекты.

Уже знакомая и полюбившаяся брестчанам иллюминация задействована.

Новогодняя иллюминация в Бресте: ёлка-ракета, снеговики-инопланетяне, красочные снегири – новые арт-объекты города-4

Новогодняя иллюминация в Бресте: ёлка-ракета, снеговики-инопланетяне, красочные снегири – новые арт-объекты города-6

Новогодняя иллюминация в Бресте: ёлка-ракета, снеговики-инопланетяне, красочные снегири – новые арт-объекты города-8


К слову, за нынешней красотой – труд десятков людей, которые старались подарить настоящий праздник.

# общество # Фотофакт # Новый год # Григорий Табунов

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальные возможности: в Беларуси появились курсы 3D-графики для глухих людей
29 декабря 2016 10:30

Уникальные возможности: в Беларуси появились курсы 3D-графики для глухих людей

В Гомеле байкеры и инспекторы ГАИ совместно устроили праздник для детей с особенностями развития
29 декабря 2016 08:27

В Гомеле байкеры и инспекторы ГАИ совместно устроили праздник для детей с особенностями развития

ЕЭК: процесс создания инфраструктуры для зарядки электромобилей необходимо упростить
29 декабря 2016 07:54

ЕЭК: процесс создания инфраструктуры для зарядки электромобилей необходимо упростить