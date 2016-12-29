В Гомеле байкеры и инспекторы ГАИ совместно устроили праздник для детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Железная ёлка от железных братьев. Гомельские байкеры и инпекторы ГАИ совместно устроили праздник для особенных детей.

Даже снежная погода и закрытый мотосезон не помешали организовать сюрприз.

Праздничное настроение для воспитанников «Дома-интерната детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» создавали фокусники и музыканты,

а главным объектом внимания стала поистине байкерская ёлка.

Умельцы собрали ее из мотоциклетных запчастей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Макушенко, начальник ГАИ Гомельской области:

Мы хотели этим отметить внимание всей нашей общественности: независимо какие дети, Новый год – это для всех праздник

Несмотря на снег и то, что мотосезон закрыт, мы все равно решили подарить воспитанникам этого учреждения праздник и приехали. Сделали красивые подарки.

Николай Потапенко, руководитель гомельского мотоклуба:

Несмотря на снег, мотосезон закрыт, мы все ровно решили подарить воспитанникам этого учреждения праздник, и приехали, и сделали красивые подарки.