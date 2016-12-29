Уникальные возможности: в Беларуси появились курсы 3D-графики для глухих людей

Новости Беларуси. Тем временем, в Беларуси появились первые курсы 3D-графики для глухонемых.

Примечательно, что создал их слабослышащий парень.

Усилий это стоило немалых, ведь первоначально язык жестов никто из преподавателей не знал, и им приходилось объяснять материал письменно.

В аудитории, в которой не слышно ни звука, идет оживленная беседа.

Здесь буквально на пальцах объясняют основы 3D-графики.

Преподаватель Максим говорит со своими студентами на одном языке, языке жестов.

Максим Молнар, преподаватель курсов 3D-графики для слабослышащих:

Обычно инвалидам по слуху сложно найти работу. Фирмы не слишком хотят брать людей с особенностями. Многие глухие видят свою судьбу только на заводе. Современные технологии дают нам дополнительный шанс.

Я думаю, что нужно показывать людям, что возможности для самореализации есть.

В прошлом – необычный слушатель, сегодня – профессиональный лектор. В айтишколе с улыбкой вспоминают, как все начиналось. Когда глухой парень пришел сюда, чтобы записаться на курсы 3D-моделирования, все были в легком замешательстве. Как читать лекции, если студент не слышит? Оказалось, что процесс обучения в 21 веке можно построить и с помощью мессенджера.

Светлана Сикирицкая, преподаватель IT-школы:

Он был как губка, которая впитывает в себя все. Ему было все интересно, то есть все, что ни показываешь, анимация, текстурирование, моделинг. Максим сейчас абсолютно не уступает любым 3D-моделерам, которые работают на большие компании.

Максим убедил руководство школы, что нужно открыть постоянный курс 3D-графики для инвалидов по слуху. Группа собралась быстро. Уроками заинтересовались даже в других странах.

Со временем обучение из аудитории может перейти в онлайн.

Андрей Игнатенко, студент курса 3D-графики для слабослышащих:

Максима знаю со школы. Он всегда был амбициозным парнем. И этим он меня вдохновляет. Раньше я пытался изучать 3D самостоятельно. Но это тяжело.

Макс же умеет все понятно объяснить, не как в книжках, а через свой опыт. И у меня начало получаться.

Лера Савинская, студентка курса 3D-графики для слабослышащих:

Мама показала мне ролик о том, что открываются 3D-курсы. Я тогда подумала, что это очень сложно. Но вот я уже сама делаю шахматы, объемные снежинки. Мне нравится создавать разных персонажей.

В будущем хочу стать разработчиком компьютерных игр.

Сейчас все больше вакансий доступных соискателям с инвалидностью можно найти в айти-сфере. А это и достойная заработная плата, и карьерный рост, и возможность чувствовать себя наравне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.