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Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж

27 декабря 2019 19:00
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Новости Беларуси. Несвиж сказочный. Один из главных исторических центров Минской области украсили новогодние инсталляции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж-1

Фонтан на центральной площади города засверкал яркими огнями праздничной гирлянды. Еще здесь организуют площадку для массовых гуляний. Кроме того, в городе появилось еще несколько ярких мест.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж-4

Александр Жук, директор УП «Несвижское ЖКХ»:
Вторая фан-зона – это Ратушная площадь, где установлена наша главная елка, карета с оленем и елочкой, где сейчас много молодежи фотографируется. На столбах везде сделана иллюминация.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж-7

Также к праздникам украсили набережную Бернардинского пруда: там установили сразу 11 новогодних красавиц. На праздничный декор потратили около 25 тысяч рублей.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж-10

# Новый год # общество # Александр Жук # Фотофакт

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