Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж

Новости Беларуси. Несвиж сказочный. Один из главных исторических центров Минской области украсили новогодние инсталляции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Несвиж сказочный. Один из главных исторических центров Минской области украсили новогодние инсталляции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Фонтан на центральной площади города засверкал яркими огнями праздничной гирлянды. Еще здесь организуют площадку для массовых гуляний. Кроме того, в городе появилось еще несколько ярких мест.
Александр Жук, директор УП «Несвижское ЖКХ»:
Вторая фан-зона – это Ратушная площадь, где установлена наша главная елка, карета с оленем и елочкой, где сейчас много молодежи фотографируется. На столбах везде сделана иллюминация.
Также к праздникам украсили набережную Бернардинского пруда: там установили сразу 11 новогодних красавиц. На праздничный декор потратили около 25 тысяч рублей.