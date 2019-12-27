Русская православная церковь разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых

Новости России. Русская православная церковь изменила правила крещения детей. Теперь при этом таинстве можно выбирать имена святых других православных церквей мира или созвучные им имена: к примеру, Иоанн – Джон, Иоанна – Жанна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принял Священный Синод. Дело в том, что в соответствии с каноническим правом имя при крещении младенца в православии давалось по Святцам – каждый день года посвящен каким-нибудь святым, соответственно выбирали имя при принятии таинства крещения. Теперь Синод исключил ограничения по именам.