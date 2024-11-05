Новогодний благотворительный проект «Наши дети» стартует 16 декабря в Витебске

Названы даты старта новогодних благотворительных проектов, которые в канун самых долгожданных праздников объединяют белорусов в стремлении окружить заботой и теплом тех, кому это особенно важно. В центре внимания, конечно, «Наши дети». В нынешнем году марафон добра пройдет с 16 декабря по 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы постараются расширить охват через различные формы участия, чтобы абсолютно каждый ребенок получил самые яркие эмоции от приближающихся Рождества и Нового года.

Проект возьмет свое начало в Витебске. Традиционно главным событием станет новогодний праздник для детей с участием главы государства во Дворце Республики, где юным зрителям покажут сказочную историю. Запланирован и ряд других мероприятий.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Традиционный бал для лучших представителей молодежной среды нашей страны, где будут лучшие бальные традиции дальше развиваться во Дворце Независимости, это мероприятие состоится. Ну и, конечно же, соответствующее интерактивное представление во Дворце Независимости. Кроме этого, в масштабах всей страны, во всех регионах, областных, районных центрах тоже пройдут соответствующие мероприятия с участием и должностных лиц, и активно вовлекаются общественные структуры, и профсоюзы, и союз женщин, и БРСМ.

Ставший уже традиционным новогодний проект «От всей души» пройдет в нашей стране с 26 декабря по 15 января. Главная задача – позаботиться о старшем поколении и поддержать пожилых людей. Особое внимание уделят одиноким людям и ветеранам Великой Отечественной войны. В период проведения благотворительного марафона запланированы многочисленные поздравления, встречи старшего и молодого поколений в формате чаепитий и много других душевных мероприятий.