В Полоцке открыли площадку для картинга

Новый картодром 5 ноября открыли в Полоцке. В день премьеры площадка собрала огромное количество любителей экстремальных эмоций и крутых виражей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие объекты просто необходимы, ведь сегодня детей трудно оторвать от компьютеров и планшетов. А увлечение картингом благотворно влияет на их состояние и помогает зарядиться адреналином. А также позволяет направить бурную молодую энергию в нужное русло. Значит, возможностей для такого спортивного антистресса у ребят будет предостаточно. Площадь нового картодрома в Полоцке – 20 тысяч квадратных метров с комбинацией тренировочных трасс различной сложности.

Спортивный объект появился благодаря комплексу мер по развитию Полоцкого района. Теперь в гонках могут участвовать как совсем юные, так и опытные пилоты. Огражденная асфальтированная площадка позволит улучшить социальную среду в городе. Планируется, что новая зона станет местом притяжения картингистов, автогонщиков, велосипедистов и любителей активного отдыха. На этом работы не завершаются. На спортивной зоне также появятся трибуны, боксы и палаточные городки.

Вячеслав Дроздов:

Выражаю благодарность и городу, и всем, кто был причастен к постройке картодрома, теперь будет место, где можно будет потренироваться и показать, на что ты способен.