В Полоцке открыли площадку для картинга
Новый картодром 5 ноября открыли в Полоцке. В день премьеры площадка собрала огромное количество любителей экстремальных эмоций и крутых виражей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие объекты просто необходимы, ведь сегодня детей трудно оторвать от компьютеров и планшетов. А увлечение картингом благотворно влияет на их состояние и помогает зарядиться адреналином. А также позволяет направить бурную молодую энергию в нужное русло. Значит, возможностей для такого спортивного антистресса у ребят будет предостаточно. Площадь нового картодрома в Полоцке – 20 тысяч квадратных метров с комбинацией тренировочных трасс различной сложности.
Спортивный объект появился благодаря комплексу мер по развитию Полоцкого района. Теперь в гонках могут участвовать как совсем юные, так и опытные пилоты. Огражденная асфальтированная площадка позволит улучшить социальную среду в городе.
Планируется, что новая зона станет местом притяжения картингистов, автогонщиков, велосипедистов и любителей активного отдыха. На этом работы не завершаются. На спортивной зоне также появятся трибуны, боксы и палаточные городки.
Вячеслав Дроздов:
Выражаю благодарность и городу, и всем, кто был причастен к постройке картодрома, теперь будет место, где можно будет потренироваться и показать, на что ты способен.
Андрей Шардыко, тренер картинг-клуба:
Трасса позволит нам более профессионально заниматься, оттачивать навыки, потому что детей очень много, кто ходит, тренируется. Успехи у нас есть, будем надеяться на еще большие.
В полоцком картинг-клубе овладевают искусством вождения ребята с 5 лет. Всего здесь занимаются более 30 человек, в числе которых по этому виду спорта есть и чемпионы Беларуси.